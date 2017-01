Pfleger klagen ihr Leid

Berlin: Kulturwerkstatt |

Charlottenburg. Missständen in der Pflegebranche widmet sich ein Themenabend in der Kulturwerkstatt, Danckelmannstraße 9, am Donnerstag, 19. Januar. Ab 19 Uhr kommen unter dem Motto „Humane Pflegekultur“ kritische Stimmen wie Sandra Mantz zu Wort. Sie erhält Unterstützung von musikalischen Pflegern, die ihr alltägliches Leid in Lieder besingen, und führt einen Dialog mit Gleichgesinnten auf der Bühne. Kritische Wortbeiträge aus dem Publikum sind dabei ebenfalls erwünscht. Interessenten dürfen ohne Anmeldung erscheinen und eine Spende hinterlassen. tsc