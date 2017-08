Rauchfrei-Info-Abend "Ich rauche (nicht mehr) gerne..." bei vista Charlottenburg

Wenn aus der Lust am Rauchen mehr Last als Lust geworden ist, ist der Zeitpunkt zum Aufhören gekommen. „Nichts leichter als das“ sollte man meinen! Man lässt doch nur etwas weg, was man nicht mehr haben möchte. Aber aufhörwillige Raucher machen häufig andere Erfahrungen. Der Glimmstängelverzicht führt mitunter zu Unruhe und Unwohlsein, zu Gereiztheit und Schlafstörungen, zu Stimmungsschwankungen und unerwünschten Ess-Attacken. Manch‘ guter Vorsatz ist diesen „Nebenwirkungen des Rauchverzichts“ schon zum Opfer gefallen.



Ein neuer Anlauf braucht neuen Schwung! Ideen, wie der Start ins rauchfreie Leben gelingen kann, möchten wir Ihnen in einem kostenfreien Vortrag zum Thema „Rauchfreiheit“ vorstellen. So können Sie z.B. erfahren, was sich hinter dem Kursangebot „Rauchfrei Programm“ verbirgt und welche medikamentöse Unterstützung es gibt.



Der Vortrag – mit genügend Zeit für Ihre persönlichen Fragen – findet am

Dienstag, den 12. September 2017 um 19.30 Uhr in der Beratungsstelle vista Charlottenburg in der Kaiser-Friedrich-Straße 82 statt.

Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter 030/ 348009-48.