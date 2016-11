Wer macht mit? Hobbyfotografen dringend gesucht

Grunewald. Die Fotogruppe des Seniorenclubs Herthastraße 25 sucht dringend Mitglieder, da fast die Hälfte wegen Krankheit, Auswanderung und Betreuung der Enkel mit Wehmut ausscheiden musste.

Wer als ernsthafte Hobbyfotograf im Seniorenalter gerne seine Fähigkeiten erweitern möchte und kontaktfreudig ist, ist bei der Fotogruppe unter Leitung von Werner Salomon gut aufgehoben.Die Fotogruppe macht zweimal im Jahr eine Ausstellung vom Jahresgeschehen im Club und sechs kleinere Ausstellungen zu eigenen Themen wie "Kunst am Bau" oder "Brunnen in unserem Bezirk". Eine hieß "Tiere sehen Dich an" und hatte so großen Erfolg, dass das Foto mit dem kleinen Spatz nicht mehr abgehängt werden durfte. Im Vordergrund steht jedoch der Mensch im Seniorenalter mit seinen vielfältigen Interessen.Ein Kennenlernen- Gespräch ist jederzeit im Club möglich. Es werden keine Clubgebühren erhoben und für die große Ausstellung werden die Materialkosten ersetzt.

Wem das zusagt, der kann sich bei Clubleiterin Maud Meinel unter 891 72 95 melden.