WIR GEMEINSAM Zeittauschnetzwerk - monatliches Tauschtreffen

Ohne Moos nix los? Das muss nicht sein!





Zeittauschen zwischen Nachbarschaftshilfe und RegiowirtschaftJeden 1. Dienstag im Monat findet das SINN-Tauschtreffen von WIR GEMEINSAM im Studio 4 des LernSINN erlebBAR e.V. statt.Viele tolle Projekte und Ideen in Kultur, Nachbarschaftshilfe und Sport im Bezirk schaffen den Sprung ins Leben nicht, weil Geld fehlt.Hier bietet WIR GEMEINSAM eine Lösung sich in Nachbarschaftshilfe, gesellschaftlichen Wandel und Bildungsarbeit zu engagieren: das Zeittauschen zwischen Nachbarschaftshilfe und Regiowirtschaft.Komm vorbei und bringe mit, was du zu tauschen hast: deine Ideen und Talente, Projekte oder Geschenke.Das Treffen findet im Studio 4 des LernSINN erlebBAR e.V. statt. Dieser bietet bereits seit 2013 Gib & Nimm Coaching im Zeittausch an und ist bereits Mitglied bei WIR GEMEINSAM in Ried i.I. Zeittauschnetzwerk WIR GEMEINSAM Kontakt und Informationen über berlin@wirgemeinsam.net