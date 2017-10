Achtungserfolg für Zazai-Elf

Charlottenburg. Die Mannschaft von Trainer Tuurlajai Zazai hat am vergangenen Sonntag im Auswärtsspiel beim Tabellenführer SC Charlottenburg durch ein 1:1 (1:1)-Unentschieden einen Achtungserfolg eingefahren. Zuvor war der SCC in sieben Spielen verlustpunktfrei geblieben. Riese brachte die 03er in der 10. Minute 1:0 in Führung. Die Freude darüber währte nicht lange, schon drei Minuten später glich Barz für den Tabellenführer der Landesliga aus.



Im nächsten Spiel empfängt Brandenburg 03 am Sonntag Stern Marienfelde (14 Uhr, Rasenplatz an der Sömmeringstraße).

Gefällt mir