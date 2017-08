Ausgleich ärgert Arayici

Charlottenburg. Die Mannschaft von Trainer Kenan Arayici kommt nur mühsam in die neue

Berlin-Liga-Saison. Nach drei Spieltagen haben die Charlottenburger nur einen Zähler auf dem Punktekonto. Am vergangenen Mittwoch setzte es gegen den BFC Preussen eine klare 0:3 (0:0)-Niederlage, ehe es am Sonntag im Aufsteigerduell gegen die Spandauer Kickers immerhin zu einem 3:3 (1:1)-Remis reichte. Für Arayici war die Punkteteilung ärgerlich, kassierte seine Elf den 3:3-Ausgleich doch erst in der Schlussminute.



„Wenn man kurz vor dem Ende in Führung ist, muss man das über die Zeit bringen“, sagte er. Die Treffer für Hellas-Nordwest erzielten Yazici (27., FE), Öztürk (65.) sowie Ghasemi-Nobakht (87.). Für die Gäste trugen sich Lehl (10.), Gezer (65.) und Draeger (90.) in die Torschützenliste ein.



Nächstes Spiel: Sonntag beim Nordberliner SC (12.30 Uhr, Elchdamm).

