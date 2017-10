BASEBALL und SOFTBALL - Mitspieler gesucht

kostenlosen Probetrainings

eingeladen, um sich selbst im Schlagen, Fangen und Werfen des Baseballs oder Softballs auszuprobieren.Bitte meldet euch zum ersten Probetraining bei Melanie Sander (melanie.sander@berlin-challengers.de) an und gebt an, ob ihr einen Handschuh benötigt (Rechts- oder Linkshänder) und wie alt ihr seid. Wir bieten für Groß und Klein Training an und stellen für die ersten Trainingseinheiten einen Handschuh zur Verfügung.Im(von April bis Anfang Oktober) findet das Training unserer Teams auf unserem Platz am Kühler Weg 12 in Berlin-Charlottenburg (Nähe S-Bahnhof Grunewald/ S-Bahnhof Messe Süd) statt.Im(ab dem 05.11.2017 bis März 2018) findet das Training aller Teams amin einer der beiden Turnhallen des Schiller-Gymansiums, Schillerstraße 125 in 10625 Berlin-Charlottenburg (Nähe U-Bahnhof Ernst-Reuter-Platz) wie folgt statt:11 - 12 Uhr Kinder (5 - 8 Jahre) - es wird T-Ball gespielt (der weiche Ball wird von einemStänder geschlagen) - in der hinteren Turnhalle auf demSchulhof; das Training wird in Kooperation mit den BerlinSliders angeboten, zusätzlich können auch dieTrainingstermine der Sliders am Dienstag besuchtwerden12 - 14 Uhr Schüler (6 - 12 Jahre) - Teamtraining (hintere Turnhalle)14 - 15 Uhr Schüler (6 - 12 Jahre) - Pitcher-/ Catcher-Training (hintere Turnhalle)12 - 13 Uhr Jugend (13 - 15 Jahre) - Pitcher-/ Catcher-Training (vordere Turnhalle)13 - 15 Uhr Jugend (13 - 15 Jahre) - Teamtraining (vordere Turnhalle)Unser Schüler- und Jugendteam bildet jeweils eine Spielgemeinschaft mit den Berlin Dragons, die zusätzlich samstags trainieren.14:30 - 16:00 Uhr Damen Pitcher-/ Catcher-Training (hintere Halle)16:00 - 18:30 Uhr Damen Teamtraining (hintere Halle)15:15 - 17:15 Uhr Herren/ Junioren Teamtraining (vordere Halle)17:15 - 18:45 Uhr Herren Pitcher-/ Catcher-Training (vordere Halle)findet in der hinteren Turnhalle der Hellen-Keller-Schule in der Waldschulallee 31 in 10455 Berlin-Charlottenburg vongemischtes Herren- und Damentraining statt.Weitere Infos könnt ihr auf unserer Homepage nachlesen: www.berlin-challengers.de