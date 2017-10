Baseball - Winterliga

kostenlosen Probetrainings

Die Berlin Challengers nehmen an der Winterliga der Mahlow Eagles teil. Zusammen mit den Spielern ihrer Spielgemeinschaften mit den Dragons (Schüler-Liga) und den Sliders (Kinder-Liga) wollen sie auch im Winter Spielerfahrung sammeln und an ihrem Zusammenspiel arbeiten.Die Spiele finden an folgenden Tagen jeweils ab 10 Uhr04.11.201703.12.201727.01.201825.02.201817.03.2018statt. Wer Lust hat, kann einfach vorbeikommen und zuschauen. Die Spiele finden in der Sporthalle der Mahlow Eagles in derstatt. Der Eintritt ist kostenlos.Wenn ihr selbst einmal ausprobieren wollt, wie man einen Baseball schlägt, fängt und wirft, könnt ihr gerne zu unserenvorbeikommen. Meldet euch hierzu bitte vorher bei Melanie Sander () an und gebt an, wie alt ihr seid und ob ihr einen Handschuh (Rechts- oder Linkshänder) für das Probetraining benötigt.Im Winter trainieren wirin einer der beiden Sporthallen (auf dem Schulhof) des Schillergymnasiums, Schillerstraße 125 in 10625 Berlin-Charlottenburg wie folgt:11 - 12 Uhr Kinder (5 - 8 Jahre) - es wird T-Ball gespielt(der weiche Ball wird von einem Ständer geschlagen) - in der hinteren Turnhalle auf demSchulhof; das Training wird in Kooperation mit den Berlin Sliders angeboten, zusätzlich können auch die Trainingstermine der Sliders am Dienstag besucht werden12 - 14 Uhr Schüler (6 - 12 Jahre) - Teamtraining (hintere Turnhalle)14 - 15 Uhr Schüler (6 - 12 Jahre) - Pitcher-/ Catcher-Training (hintere Turnhalle)12 - 13 Uhr Jugend (13 - 15 Jahre) - Pitcher-/ Catcher-Training (vordere Turnhalle)13 - 15 Uhr Jugend (13 - 15 Jahre) - Teamtraining (vordere Turnhalle)Mehr Infos zu unseren weiteren Teams und Trainingszeiten findest du unter: