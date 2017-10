Dritter Sieg in Folge

Charlottenburg. TeBe kam in der Oberliga zu einem 2:1 (1:0) bei Mecklenburg Schwerin. Den dritten Sieg in Serie stellten Göwecke (38.) und Skade (53.) sicher. Schwerin gelang nur der Anschlusstreffer durch Witkowski (83.).



Am Freitag empfangen die Veilchen den Tabellensechsten Malchower SV im Mommsenstadion (19.30 Uhr).

