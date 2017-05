Finde Deinen Sportverein! Vereine präsentieren sich

Der Berliner Turn- und Freizeitsport-Bund ruft alle Berliner Sportvereine und -verbände auf, sich an „Kiez aktiv“ im Rahmenprogramm „Berlin turnt bunt!“ zu beteiligen. Wie einfach das geht, zeigt auch ein kleines Video.Berliner Vereine aller Sportarten, die ihre Sportangebote bis zum 8. Mai2017 in die Datenbank von "Kiez aktiv" eintragen, werden mit ihren Aktivitäten exklusiv veröffentlicht in der Berliner Morgenpost, Berliner Zeitung, Der Tagesspiegel und Berliner Woche.Jens-Uwe Kunze, Geschäftsführer des Berliner Turn- und Freizeitsport- Bundes, betonte: "Wer diese Chance jetzt nicht nutzt, verpasst für seinen Verein bei der aktiven Entwicklung Berlins zur Sportmetropole dabei zu sein."Vereine registrieren sich und stellen ihre Sportangebote ein, die während der Turnfestwoche vom 3. bis 10. Juni stattfinden, unter www.berlin-turnt-bunt.de/kiez-aktiv.html . Alle Aktivitäten sind sofort online und mit der Turnfest-App verbunden. „Kiez aktiv“ ist Teil des Berliner Rahmenprogramms „Berlin turnt bunt!“ anlässlich des Internationalen Deutschen Turnfests 2017.