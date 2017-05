Fünf Jahrzehnte Rollstuhl-Sport

Charlottenburg.

Vor 50 Jahren gegründet – und noch immer eine Marke im inklusiven Sport: Der Rollstuhl-Sport-Club Berlin hat sich seit seinen Anfängen im Jahre 1967 zu einer etablierten Größe entwickelt. Nun wagte man zur Jubiläumsfeier in der Sporthalle der Peter-Ustinov-Schule einen Rückblick und konnte dabei nicht nur das ständige Zusammenspiel von behinderten und nichtbehinderten Spielern würdigen, sondern auch Spitzenleistungen. So wurde Bernd Marske 1987 Weltmeister im Tischtennis-Team, Marion Masch war Deutsche Meisterin im Badminton, Horst Moll spielte in der Deutschen Nationalmannschaft und Jan Gürtler gewann Mannschaftsgold im Rollstuhl-Tischtennis bei der Para-Europameisterschaft 2011 in Split und Silber bei den Paralympics 2012 in London.