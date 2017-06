Global Jumping Berlin - 5-Sterne Springturnier vom 28. - 30. Juli unter dem Funkturm

Berlin bekommt wieder ein Haupstadt-Turnier. Ende Juli kommen die Spitzenreiter aus aller Welt zu einem 5-Sterne Springturnier in den Sommergarten unter dem Berliner Funkturm an der Messe Berlin. Geritten und gesprungen wird um die mit über 1 Million EUR angesetzten Preisgelder, was die Teilnahme von zahlreichen Weltstars sicherstellen dürfte !Das Turnier findet in dem historischen und denkmalgeschützen Park im Sommergarten der Messe Berlin statt. Turnierkarten und tageskarten gibt es schon ab 10 EUR (bzw, 5 EUR ermäßigt) hier. Tickets