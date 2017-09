Berlin: Schlossparkklinik Charlottenburg |

Charlottenburg.

Der Verein "Kiez für Kids Freizeitsport" hat wieder freie Pätze in den Warmwassergruppen in der Schlossparkklinik Charlottenburg, Heubnerweg 2. In kleinen Gruppen werden bewegungstherapeutische Übungen unter fachgerechter Anleitung bei zirka 32 Grad Wassertemperatur durchgeführt. Die Nutzung einer kassenärztlichen Verordnung für Funktionstraining ist möglich, aber keine Voraussetzung. Anmeldung und Informationen unter

920 11 05.