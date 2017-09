Hellas-Nordwest gewinnt 4:2

Charlottenburg. Der Berlin-Ligist hat am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen DJK SW

Neukölln 4:2 (2:2) gewonnen. Dabei legte die Mannschaft von Trainer Kenan Arayici einen Start nach Maß hin, Cicek traf bereits in der 1. Minute mit dem ersten Angriff zur 1:0-Führung. Hellas nahm den Schwung mit, Akar erhöhte auf 2:0 (23.). Anschließend ließen die Charlottenburger jedoch etwas nach; das rächte sich, Neukölln kam noch vor der Pause durch Tore von Jabr (32.) und Günther (34.) zum 2:2-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel

stellten Ghasemi-Nobakht (57., Foulelfmeter) und Swaidan (73.) mit ihren Treffern die Weichen wieder auf Sieg. Durch die drei Punkte kletterte die Arayici-Elf in der Tabelle auf den neunten Platz.



Nächstes Spiel: Sonnabend beim Berliner SC (14 Uhr, Hubertussportplatz, Hubertusallee).

