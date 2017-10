Hellas unterliegt Blau-Weiß 90

Charlottenburg. Der Berlin-Ligist hat im Heimspiel am vergangenen Sonntag gegen

Blau-Weiß 90 eine 0:1 (0:0)-Niederlage kassiert. Das einzige Tor der Partie erzielte Tim Göth in der 53. Minute. „Es sollte heute eben nicht sein“, sagte Hellas Vorsitzender Metin Yilmaz.



Weiter geht es für Hellas-Nordwest am Sonntag mit dem Auswärtsspiel bei den Füchsen Berlin (14 Uhr, Rasenplatz am Freiheitsweg).

