Kampfsport in den Pfingstferien

Berlin: Kampfsportschule Mewis-Dojo |

Charlottenburg.

Fäuste und Füße fliegen in der Kampfsportschule Mewis-Dojo, Franklinstraße 12, auch während der Pfingstferien von Montag, 5., bis Donnerstag, 8. Juni. Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahre können jeweils von 10 bis 15 Uhr am Kids & Fun Camp teilnehmen und auf spielerische Weise Selbstverteidigung lernen. Bei der Buchung von allen vier Tagen liegt der Preis bei 139 Euro, wobei jedes Kind zum Camp bis zu vier Freunde kostenlos mitbringen darf. Interessenten melden sich per E-Mail an mewis-dojo@gmx.de