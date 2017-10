Karate-Camp für Kids

Berlin: Kampfsportschule Mewis-Dojo |

Charlottenburg.

Das Mewis-Dojo in der Franklinstraße 12 bietet in den Herbstferien Tagescamps an. Die Kids & Fun Camps richten sich an alle Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahre, egal ob mit Kampfsporterfahrung oder ohne. Die Betreuung der Kinder erfolgt durch qualifizierte Campleiter. Das nächste Kids & Fun Camp findet von Montag, 30. Oktober, bis Donnerstag, 2. November, täglich von 9 bis 15 Uhr statt. Die Kosten betragen 40 Euro als Tagespauschale beziehungsweise 139 Euro für vier Tage. Jedes Kind darf an allen Camptagen bis zu zwei Freunde (die nicht selbst Schüler des Dojos sind) kostenlos mitbringen. Wer sein Kind für Kids & Fun Camp anmelden oder weitere Informationen haben möchte, schickt eine Mail an: mewis-dojo@gmx.de