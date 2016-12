Makkabi gegen Tas chancenlos

Charlottenburg. Der Berlin-Ligist hat am vergangenen Sonntag sein Heimspiel gegen Tasmania mit 0:5 verloren. Es war nach dem 0:2 gegen SD Croatia

in der Vorwoche die zweite Niederlage in Folge für Makkabi.



Am kommenden Wochenende tritt der TuS Makkabi auswärts beim BSV Al-Dersimspor an. Anstoß ist um 15 Uhr auf dem Lilli-Henoch-Sportplatz am Askanischen Platz.

Gefällt mir

0