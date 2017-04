Makkabi verliert bei Blau-Weiß

Charlottenburg. In einer temporeichen, aber teils zerfahrenen Partie musste sich Tus Makkabi bei Blau-Weiß 90 mit 1:2 (0:1) geschlagen geben. Makkabi dominierte zunächst, geriet aber durch Kitzing in Rückstand (29.). Kuche legte in der 68. Minute für die Gastgeber nach. Der Anschlusstreffer durch Soltan in der Nachspielzeit kam zu spät.



Weiter geht es für Makkabi in der Berlin-Liga am Sonnabend um 14 Uhr gegen den Nordberliner SC (Julius-Hirsch-Sportanlage).

