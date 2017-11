Sicherer Heimsieg

Charlottenburg. Dank einer starken Vorstellung feierte Makkabi einen 5:2 (3:0)-Sieg in der Berlin-Liga gegen Aufsteiger Spandauer Kickers. Igbinigie erzielte die ersten beiden Tore für die Gastgeber. Odong, Padilla Cross und Leimassi sorgten für die weiteren Treffer. Da Makkabi im Pokal nicht mehr dabei ist, steht die nächste Partie erst am 19. November an. Dann trifft man in der Julius-Hirsch-Sportanlage auf die DJK SW Neukölln. Anstoß ist um 12 Uhr.

