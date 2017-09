Softball - Fastpitch - Final-6-Turnier

Qualifikation der Berlin-Challengers für das Final-6-Turnier

Neben der Meisterschaft in der Verbandsliga Berlin-Brandenburg haben die Damen der Berlin Challengers die Saison 2017 als Zweiter des A-Pools der Nordliga abgeschlossen.Mit dem Gewinn der Meisterschaft in der Verbandsliga Berlin-Brandenburg haben sie sich für die Teilnahme am Final-6-Turnier der Nordliga qualifiziert, an der Teams aus den Softballverbänden Niedersachen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Berlin-Brandenburg teilnehmen.Am kommenden Wochenende 30.09.2017/ 01.10.2017 findet in Potsdam das Final-6-Turnier der qualifizierten Nordliga-Teams Berlin-Challengers, Hamburg Knights II, Hamburg Wildcats, Bremen Dockers, Westend 96ers und Kiel Seahawks statt.Die 6 Teams sind in zwei Gruppen aufgeteilt, die am Samstag um die Platzierung in ihrer Gruppe spielen. Am Sonntag folgen die Spiele zwischen den Gruppenersten, -zweiten sowie dritten und das Halbfinale. Ab 14 Uhr findet am Sonntag schließlich das Finale statt.Spielplan der Gruppe B, in der die Berlin-Challengers auf die Hamburg Knights II und die Kiel Seahawks auf Feld 2 treffen:11 Uhr Hamburg Knights II vs. Kiel Seahawks13 Uhr Kiel Seahawks vs. Berlin Challengers15 Uhr Berlin Challengers vs. Hamburg Knights IIAm Sonntag beginnen die ersten Spiele um 10 Uhr.Ausrichter des Turniers sind die Potsdam Porcupines, die auch für das leibliche Wohl sorgen. Den Austragungsort findet ihr hier: Am Neuen Palais 10, 14469 PotsdamWeitere Infos unter: www.berlin-challengers.de