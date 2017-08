Traumstart für Brandenburg 03

Charlottenburg. Der Landesliga-Aufsteiger Brandenburg 03 ist am vergangenen Sonntag perfekt in die neue Saison gestartet. Durch einen 7:0 (3:0)-Kantersieg beim BSC Rehberge stürmte die Mannschaft von Trainer Tuurjalai Zazai an die Tabellenspitze. 90 Minuten lang boten die Charlottenburger Powerfußball. „Ich bin stolz auf meine Jungs“, sagte Zazai

hinterher. Der schönste Treffer gelang Selman, der den gegnerischen Torwart mit einem

30-Meter-Heber überlistete. Darüber hinaus war Selman noch ein zweites Mal erfolgreich. Außerdem trafen Aslan, Cabuk, Abouri, Herzberg und Haag für Brandenburg 03.



Im nächsten Spiel empfängt die Zazai-Elf am Sonntag den 1. FC Wilmersdorf (14 Uhr, Sömmeringstraße).

Gefällt mir