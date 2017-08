Ungetrübtes Badevergnügen

Grunewald.

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) hat die Badeverbote an der Unterhavel aufgehoben. Aktuelle Messungen haben ergeben, dass sich die Badegewässerqualität wieder erholt hatte. Die Starkregenfälle der jüngsten Vergangenheit hatten zu einer Verunreinigung der Unterhavel mit gesundheitsgefährdenden Keimen jenseits der erlaubten Grenzwerte geführt. Das am 1. August ausgesprochene Badeverbot für die Badestellen Grunewaldturm, Lieper Bucht (beide Grunewald), Kleine Badewiese (Gatow) und Breitenhorn (Kladow) wurde nun aufgehoben. Die jeweils aktuellen Messergebnisse und Beurteilungen werden unverzüglich auf der Homepage des LAGeSo veröffentlicht. Informationen zur Badewasserqualität gibt es außerdem am Badegewässertelefon des LAGeSo unter

902 29 55 55.