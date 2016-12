„Wunderbar, was Ihr leistet“: Regierender Bürgermeister lobt „Basketball without Borders“

Charlottenburg. Der DBV Charlottenburg ist am 15. Dezember in den großen Saal des Roten Rathauses geladen worden, um vom Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) den Dank für die Jugendarbeit und das Migrantenprojekt „Basketball without Borders“ entgegen zu nehmen, das vom DBV seit Juli für Flüchtlinge im ICC angeboten wird.

„Ich möchte mich bei euch und allen Berliner Sportvereinen für das Engagement bedanken. Mehr als 60 000 Ehrenamtliche ermöglichen tagtäglich jungen und älteren Aktiven, ihren Sport auszuüben“, war Müller voll des Lobes. Der Regierende Bürgermeister hatte engagierte Bürger und Klubs geladen, die ehrenamtlich das Vereinsleben gestalten und Berlin weit insgesamt 244 Projekte für Migranten anbieten. „Sport ist gelebte Integration. Es ist wunderbar, was ihr da leistet“, zeigte sich Müller begeistert.Kinder und junge Männer aus Syrien, Eritrea, Afghanistan, dem Iran, Bosnien und Serbien, die zurzeit im ICC untergebracht sind, treffen sich einmal in der Woche mit Trainern und Spielern des DBV, um die Grundelemente des Basketballs zu erlernen und im Anschluss gemeinsam auf Korbjagd zu gehen. „Wir haben uns über diese Einladung und das Lob des Regierenden Bürgermeisters natürlich sehr gefreut“, erklärte Projekt-Initiator Antonio Manco vom DBV. „Es ist eine tolle Anerkennung für die Arbeit unseres Vereins und das Projekt.“ Auch der Vorstandsvorsitzende des DBV, Heiko Mehnert, freute sich über die Ehrung: „Das Kostbarste eines Vereins sind seine ehrenamtlichen Mitarbeiter. Sie investieren ihre Freizeit. Vielen Dank an Antonio und sein Team. Eine tolle Arbeit.“Mittlerweile haben weit über 30 Kinder und junge Erwachsene im Alter von zehn bis 35 Jahren an „Basketball without Borders“ teilgenommen. Innerhalb des DBV sind auch schon Spenden für das Projekt eingegangen. „Einige unserer Mitglieder haben Sportschuhe gespendet, die wir auf unserer Weihnachtsfeier an die Flüchtlinge weitergereicht haben“, freute sich Manco.Nun hat der DBV mit seinem Flüchtlingsteam eine Einladung für ein Basketballturnier erhalten: Der ASV Moabit wird wie in jedem Jahr zu Ostern ein großes Turnier veranstalten, an dem erstmals auch reine Flüchtlingsteams mit an den Start gehen werden.