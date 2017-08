Zwei Spiele, keine Punkte

Charlottenburg. Keine gute Woche für TuS Makkabi in der Berlin-Liga! Dem 1:2 (1:1) beim SV Tasmania (entscheidender Gegentreffer in der 86. Minute) folgte ein 0:4 (0:1) gegen Eintracht Mahlsdorf. Kleiner Trost ist, dass es jetzt eigentlich nur besser werden kann. Zum Beispiel am Sonnabend beim SV Empor (16 Uhr, Cantianstraße). „Letztlich waren wir chancenlos. Mahlsdorf war in allen Mannschaftsteilen besser und drückend überlegen“, sagte Makkabis Trainer Frank Diekmann. Virhus, Korn mit einem Foulelfmeter, Möller und Scheffler hießen die Torschützen.

Gefällt mir