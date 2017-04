Kieztour für Neuberliner

Berlin: Rathaus Charlottenburg |

Eine Radtour gehört zu den interessanteren Möglichkeiten, eine Stadt zu entdecken. Die Tour von der ADFC-Stadtteilgruppe City-West ist außerdem familienfreundlich. Zugezogene erkunden ihre neue Umgebung und lernen günstige Wege zu Alltags- und Ausflugszielen kennen. Die Kieztour „Spreetangente“ startet am 7. Mai 2017 um 14 Uhr vor dem Rathaus an der Otto-Suhr-Allee 100. Die 20-25 Kilometer werden meist auf Nebenrouten und grünen Wegen geradelt. Die Tour endet gegen 17 Uhr an der Heerstraße/Teufelsseestraße. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Weitere Infos unter www.kieztouren.radundtouren.de