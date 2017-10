9. jobmesse berlin: Das Rahmenprogramm hat's in sich

Vorträge, Workshops & das perfekte Bewerbungsbild

Sonderthema: Studienabbruch als Chance

Social Media & Virtual Reality

Zahlreiche Fachvorträge rund um die Themen Jobund Karriere, attraktive Workshops mit Tipps zum perfekten Anschreiben oder dem aussichtsreichen Vorstellungsgespräch, den beliebten Bewerbungsfotoservice – die 9. jobmesse berlin präsentiert neben dem Ausstellerrekord viele Highlights. Dabei nimmt sie alle Karriereinteressierten vom Schüler über die Führungskraft 50+ bis zum Flüchtling in den Blick. So gibt es den Bewerbungsmappencheck in diesem Jahr erstmals auch für Migranten, die auf der Suche nach ihrem Traumjob oft besonders hohe Hürden zu meistern haben. Profis prüfen ihre Anschreiben und Lebensläufe und geben wertvolle Tipps.„Eine aktuelle Studie zeigt, dass in Deutschland fast jeder Dritte sein Studium vorzeitig beendet“, so Stefan Süß. Für die jungen Menschen sei das erst einmal eine schwierige Situation, aber keine Sackgasse. „Studienabbrecher sind eine zunehmend interessante Zielgruppe für viele Arbeitgeber." Welche Perspektiven habe ich bei Zweifeln an der Studienwahl? Wie kann ich den Studienausstieg als Chance nutzen? – Auf der jobmesse berlin erhalten Studienabbrecher und -zweifler auch in Podiumsdiskussionen wertvolle Informationen. So berichten zum Beispiel Unternehmen und Studienaussteiger von ihren Erfahrungen. In speziellen Workshops im separat gelegenen "Oval Office" haben Messegäste zudem die Gelegenheit, sich dem Thema mit Hilfe von Experten diskret zu widmen. Darüber hinaus können sie in einer persönlichen Beratung erfahren, welche Chancen sie auf dem Arbeitsmarkt haben.Das ganze Rahmenprogramm gibt es hier: www.jobmessen.de/berlin/rahmenprogramm Auch beim Thema Bewerbung zeigt sich die zunehmende Digitalisierung. Am Messewochenende hat die 9. jobmesse berlin eine Premiere in diesem Bereich zu bieten: Ein Luxemburger Unternehmen präsentiert deutschlandweit zum ersten Mal „Kliber“ – eine App, mit der sich ein digitales Bewerbungsprofil erstellen lässt. Mithilfe der Experten vor Ort und einem professionellen Kameramann können Besucher direkt auf der Messe ihr perfektes Kliber-Profil entwerfen und über digitale Kanäle vernetzen. Außerdem gibt es auf der jomesse berlin die Möglichkeit, in die Virtual Reality einzutauchen und an einem 3D-simulierten Bewerbungsgespräch teilzunehmen.Der Messe-Guide mit Rahmenprogramm und Ausstellerübersicht ist hier zu finden: https://www.yumpu.com/de/document/view/59446220/der-messe-guide-zur-9-jobmesse-berlin Infos zur Messe9. jobmesse berlinSamstag, 07.10.2017, 10.00 - 16.00 UhrSonntag, 08.10.2017, 11.00 - 17.00 UhrMercedes-Welt am SalzuferSalzufer 110587 Berlin-CharlottenburgEintritt frei!