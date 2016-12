Alle Kaisers in Charlottenburg schließen - Edeka eröffnet in den Wilmersdorfer Arcaden

Charlottenburg. In den Wilmersdorfer Arkaden Lebensmittel einkaufen, hieß bisher zwischen dem kleinen Netto und Kaisers zu wählen. Doch damit ist nun Schluß.........

Was wird aus Kaisers in den Wilmersdorfer Arcaden?

Das Ende von Kaisers in Charlottenburg-Wilmersdorf

Es war überall in der Presse zu lesen, die Kaisers Geschäfte schließen. Nach langen und zähen Verhandlungen werden sie in Berlin zwischen Rewe und Edeka aufgeteilt.Der Kaisers in den Wilmersdorfer Arcaden wurden von den Anwohnern gut angenommen. Eine reichhaltige Auswahl konnte auch die Kaisers Bäckerei bieten. Edeka wird die Kaisers Filiale in den Arcaden übernehmen.Ob es bei den bisherigen Öffnungszeiten 9 bis 22 Uhr bleibt ist unklar. Konkurrent Netto öffnet immerhin schon um 8 Uhr.Und auch die anderen Kaisers Filialen in Charlottenburg-Wilmersdorf werden schließen. An dessen Standorten werden Edeka oder Rewe öffnen:Otto-Suhr-Allee 105 : EdekaNeue Kantstr.29: EdekaKönigin-Elisabeth-Str.9a: EdekaDanckelmannstr.57: EdekaTheodor-Heuss-Platz 6: ReweWundtstr.26: ReweBismarckstr.91: ReweDas bisherige Personal wird jeweils übernommen.