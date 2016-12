Ausbildung in der Bibliothek

Charlottenburg-Wilmersdorf.

Die Stadtbibliothek schreibt zum 1. September 2017 zwei Ausbildungsstellen zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste mit Fachrichtung Bibliothek aus. Am Ende der dreijährigen Ausbildung mit Berufsschule und betrieblicher Ausbildung hat der Fachangestellte ein breites Wissen über die Tätigkeiten in einer Bibliothek. Bewerbungen bis 31. Januar per Post an das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin, Fachbereich Bibliotheken, Dietrich-Bonhoeffer-Bibliothek, z. Hd. Frau Tocki, Brandenburgische Str. 2, 10713 Berlin.