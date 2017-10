Bezirksamt sucht Gärtner-Azubis

Charlottenburg-Wilmersdorf.

Das Bezirksamt bietet eine Berufsausbildung zum Gärtner an. Gesucht werden zum 1. August 2018 jeweils sechs Azubis für die Fachbereiche Gärtner im Garten- und Landschaftsbau und Zierpflanzengärtner. Die Ausbildung dauert drei Jahre. Junge Frauen und Männer können ihre Bewerbungsunterlagen bis spätestens 31. Januar 2018 an das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf, Abteilung Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt, Zentrale Dienste, Otto-Suhr-Allee 100, 10585 Berlin, schicken oder per E-Mail an StadtZ@charlottenburg-wilmersdorf.de senden. Mehr Informationen gibt es auf www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/aktuelles/pressemitteilungen/2017/pressemitteilung.638890.php