Black Friday: Rabatte, Sonderangebote und mehr am 25. November 2016

Am 25. November ist es wieder so weit. Beim Black Friday 2016 bieten zahlreiche Onlineshops und Händler vor Ort 24 Stunden lang Rabatte und Sonderangebote und feiern damit den Auftakt des Weihnachtsgeschäfts.

Woher kommt der Begriff?

Die Idee zum Black Friday ("schwarzer Freitag") stammt – wie sollte es anders sein – aus den USA. Am Freitag nach Thanksgiving, viele haben an diesem Brückentag frei, stehen die Bürger in langen Schlangen vor den Geschäften an, um die ersten zu sein, die sich zum Beginn des Weihnachtsgeschäfts die Superschnäppchen sichern.Der Begriff Black Friday tauchte übrigens erstmals in den 60er-Jahren auf und beschrieb die Verkehrsstaus und Menschenmassen auf den Gehwegen vor den Geschäften. Wie eine "schwarze Masse" zogen sie sich durch die Einkaufsstraßen. Aber die wahrscheinlichere Variante ist wohl, dass man es an diesem Tag schaffen kann, so viel Gewinn zu erwirtschaften, um aus den roten Zahlen in die schwarzen zu kommen. Viele sagen aber auch, dass die Händler am Ende dieses Tages so viel Geld gezählt haben, dass sie davon schwarze Finger bekommen. Nichts zu tun hat der Black Friday jedenfalls mit dem in Deutschland bekannten "schwarzen Freitag", der die Folgen des New Yorker Börsencrashs von 1929 in Europa beschreibt.Wie auch immer. Was in den USA funktioniert, funktioniert auch in Deutschland, dachte sich 2006 der Apple-Konzern und lockte die Kunden scharenweise in die Stores und auf die Internetseite. Seitdem beteiligen sich Jahr für Jahr immer mehr Onlineshops und auch Gewerbetreibende in Berlin, die am Black Friday zur Rabattschlacht rufen. Jetzt wissen Sie also, was es mit den besonderen Angeboten und Rabatten für den 25. November unter dem Motto "Black Friday" auf sich hat. Stürzen Sie sich ins Getümmel und gehen Sie auf Schnäppchenjagd. Es lohnt sich!