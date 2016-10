Das ABC sollte man beherrschen

Seit Monaten landet meine Post bei anderen Mietern des Hauses die ebenfalls mit dem Namen "P" beginnen und auch ich habe desöfteren Post von denen in meinem Briefkasten. Toll! Man sollte lesen können und besser in der Schule aufgepasst haben!



Der Gipfel heute war allerdings, das ich eine Benachrichtigung bekam, das ich am Freitag, 14.10.16 nicht erreichbar war und mir mein Paket in der Soorstraße abholen soll. Den ganzen Freitag über war mein Mann und ich zuhause!



So ein Unfug ist auch anderen Mietern des Hauses passiert z.B. an Samstagen. Da wird gar nicht erst geklingelt, weil wenn jemand öffnet müsste man ja 3 bzw. 4 Treppen hochlaufen und das ist wohl zu schwierig.



Einfacher ist es dann bei mir im Parterre zu klingeln und zu fragen, ob ich es für die Nachbarn annehmen würde. Da sagt man natürlich nicht nein weil wir eine gute Hausgemeinschaft sind. Nur wenn sich nachher herausstellt, das der Mitarbeiter zu faul war, dann schwillt einem der Kamm.

