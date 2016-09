Die Polizei sucht Objektschützer

Charlottenburg.

Ein Job bei der Berliner Polizei? Welche Chancen Bewerber hier haben, erfahren Besucher des Jobpoints Charlottenburg-Wilmersdorf, Pestalozzistraße 80, am Dienstag, 25. Oktober. Im Rahmen der Reihe „Ein Unternehmen stellt sich vor“, will die Polizei ab 10 Uhr Interessenten dafür gewinnen, sich als Objektschützer, zum Beispiel für diplomatische und jüdische Einrichtungen, zu bewerben. Wer bei der Vorstellung der Arbeit vor Ort sein Möchte, sollte sich rechtzeitig anmelden unter31 00 77 20 oder per E-Mail unter charlottenburg-wilmersdorf@jobpoint-berlin.de