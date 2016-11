Ein Tag voller Ideen: „Deine eigenART“ im Schloss Charlottenburg

Charlottenburg. Der Kreativmarktplatz „Deine eigenART“ macht wieder Halt in Berlin. Am Sonntag, 4. Dezember, präsentieren Kreative und Designer aus ganz Deutschland ihre Kreationen in der Großen Orangerie von Schloss Charlottenburg.

Weitere Informationen auf www.deine-eigenart.de

Für Liebhaber von Handgemachtem ist der "Deine eigenART"-Markt ein Einkaufserlebnis. Ob selbstgefertigter Schmuck, Fotokunst, Illustrationen, Upcycling-Produkte oder handgemachtes Kinderspielzeug – die „Deine eigenART“-Märkte sind ein kleines Universum an Do-it-Yourself-Produkten.Der neu initiierte Fashion Exchange Pop-up-Store bietet Designern aus ganz Deutschland die Chance, ihre Produkte zu präsentieren.Der Kreativmarktplatz „Deine eigenART“, ein Tag voller Ideenreichtum zum Shoppen, Stöbern und Entdecken, öffnet am Sonntag, 4. Dezember, von 11 bis 18 Uhr in der Großen Orangerie von Schloss Charlottenburg, Spandauer Damm. Der Eintritt kostet fünf, ermäßigt drei Euro, Kinder bis 14 Jahren frei.