Berlin: Leonhardtstraße |

Charlottenburg. Unter dem Motto "Spieglein, Spieglein an der Wand, wer hat die schönste Straße im ganzen Land?" laden die Gewerbetreibenden und Gastronomen der Leonhardtstraße am Sonnabend, 8. Juli, zum Sommerfest. Ab 12 Uhr gibt es kulinarische Spezialitäten, Live-Musik unter anderem vom Duo "Vintage Two" und ein Kinderprogramm. Der Eintritt ist frei. my