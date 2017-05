Frauenpreis 2017 ausgelobt

Charlottenburg-Wilmersdorf.

Auch 2017 soll der Monika-Thiemen-Preis vorbildlich gelebte Vereinbarkeit von Arbeits- und Familienleben auszeichnen. Der Wettbewerb „Frau in Verantwortung“ richtet sich an weibliche Führungspersönlichkeiten im Bezirk. „Die Preisträgerin muss Frauen in ihrer beruflichen Entwicklung unterstützen, sich für die gleiche Bezahlung für Frauen und Männer bei gleichwertiger Arbeit einsetzen und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie aktiv fördern“, nennt Bürgermeister Reinhard Naumann die wichtigsten Kriterien. Bewerberinnen richten ihre Bewerbung bis zum 30. Juni schriftlich unter dem Kennwort "FiV-Wettbewerb 2016" an das Büro der Gleichstellungsbeauftragten, Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin, Otto-Suhr-Allee 100, 10585 Berlin. Oder sie senden die Unterlagen per E-Mail an gleichstellungsbeauftragte@charlottenburg-wilmersdorsdorf.de