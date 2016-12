Für Menschen mit Handicap: Stelleninfobörse am 15. Dezember 2016

Charlottenburg. In Kooperation mit dem Beauftragten für Menschen mit Behinderung im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf führt „Die Wille gGmbH“ eine Informationsveranstaltung mit Stellenbörse am Donnerstag, 15. Dezember, durch.

Wenn möglich, bitte Anmeldung unter 264 762 11 oder per E-Mail: artur.budnik@evangelisches-johannesstift.de

Es gibt Informationen zu Inklusion in Betrieben, Unternehmen stellen sich und ihre Arbeitsplätze vor und stehen zu Gesprächen und Austausch zu Verfügung.Mit dieser Stellenbörse soll die Beschäftigungssituation von Arbeitsuchenden mit Behinderung verbessert werden. Viele Unternehmen klagen über Arbeitskräftemangel, schließen in ihrer Suche nach neuen Mitarbeitenden Menschen mit Beeinträchtigung jedoch häufig nicht gleichermaßen ein wie Nichtbehinderte. Einige Unternehmen haben dagegen längst erkannt, dass in der Beschäftigung von Menschen mit Beeinträchtigung bisher ungenutzte Ressourcen liegen. Sie profitieren von dem Fachwissen, den Fähigkeiten und der hohen Motivation behinderter Mitarbeiter.„Die Wille gGmbH“ unterstützt Arbeitsuchende mit Beeinträchtigung auf ihrem Weg in Arbeit. Unternehmen werden beraten und informiert, wie sie Menschen mit Beeinträchtigung gewinnbringend einbinden können.Die Stellenbörse findet am Donnerstag, 15. Dezember, von 16 bis 18 Uhr im Hotel Leonardo, Wilmersdorfer Straße 32, statt.