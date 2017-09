Geheimtippfür Nostalgiker: Authentischer Antikmarkt am Museum

Charlottenburg. Das komplette Nostalgie-Paket bekommen Besucher des Antik- und Kunstmarktes am 7. und 8. Oktober am Museum Villa Oppenheim geschnürt.

In der geschichtsträchtigen und damit authentischen Umgebung am Otto-Grüneberg-Weg präsentieren etwa 50 Aussteller ein breit gefächertes Angebot von Hand gefertigten, künstlerischen und antiken Gegenständen. Mode, Bilder, Schmuck, Spielsachen aus Stoff, alte Bücher und Postkarten, Keramik, Leuchtdesign – es gibt kaum etwas, was es nicht gibt.Veranstalter „Markt-Rix“ hat am Sonntag zudem für ein Unterhaltungs-Highlight gesorgt: Der Seifenblasenkünstler Jürgen Achterberg wird mit seiner Show sowohl die kleinen als auch die großen Gäste begeistern. Es wird Grillstände, ein Coffee-Bike, Crêpes, Popcorn und Orangensaft geben und auch das Café Oppenheim mit schönen Biergarten hat geöffnet. Den Ausflug in die Vergangenheit perfekt machen würde der Besuch der Sonderausstellung „Westen!“ im Museum Charlottenburg-Wilmersdorf.

Der Eintritt ist frei. Der Antikmarkt hat am Sonnabend von 11 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.