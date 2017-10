Heiraten als Event: high-class Hochzeitsmesse unterm Funkturm

Charlottenburg. Die glamouröse Veranstaltungsreihe The Wedding Show by GALA geht in die nächste Runde: Am 28. und 29. Oktober 2017 findet das Hochzeitsevent der besonderen Art mit großer Prêt-à-porter-Modenschau in den Hallen 18 und 20 des Messegeländes statt.

The Wedding Show by GALA öffnet am 28. Oktober von 10 bis 19 Uhr und am 29. Oktober von 10 bis 18 Uhr in Halle 18 und 20 der Messe Berlin, Eingang Nord, Messedamm 26. Der Eintritt kostet 12,50, ermäßigt zwölf Euro. Mehr Informationen unter www.theweddingshow.de

The Wedding Show by GALA streut Glitzer und Konfetti, wo andere rote Rosen werfen, und inszeniert den schönsten Tag im Leben in den unterschiedlichsten Stilrichtungen – egal ob Botanical-Garden-Wedding, Bohemian-Liebesfestival oder Glamour-Hochzeit. Was zählt, ist weniger Mainstream und mehr Individualität.Auf die Besucher warten ein hochwertiges Ambiente und ein vielfältiges Ausstellerensemble, bei dem die großen Player der Hochzeitsbranche ebenso vertreten sind wie ausgewählte kleine „Perlen“: Von Goldschmieden mit den passenden Ringen für jedes Brautpaar, kleinen Patisserien mit spannenden Neuinterpretationen von Hochzeitstorten über Fotografen bis hin zum Vermieter von Oldtimer-Bullis ist alles dabei – gekühlter Sekt inklusive.Was The Wedding Show by GALA besonders macht, ist die außergewöhnliche Modenschau, die an beiden Veranstaltungstagen jeweils dreimal stattfindet. Wenn in der Messe Berlin die Lichter ausgehen und die ersten Beats erklingen, sind alle Blicke auf den Catwalk gerichtet: Auf 30 Metern präsentiert die Crème de la Crème der internationalen Wedding-Designer, aber auch kleine Labels aus Berlin und Umgebung ihre Entwürfe in einer Show.Do-it-Yourself-Ideen dürfen auf The Wedding Show by GALA natürlich nicht fehlen. Besucher können sich hier inspirieren lassen und lernen, wie sie sich selbst, Freunde und Familie mit neuen Ideen und Fertigkeiten überraschen. „Ausprobieren & Anfassen“ heißt es auch in den Deko-Showrooms. Auf der The Wedding Show by GALA können Bräute und Brautmütter die schönsten Hochzeitstafeln bis ins kleinste Detail perfektioniert in sechs Räumen bewundern.