Infokampagne „Du + Deine Ausbildung" auf der Messe "you"

Berlin. "Macht es wie die Profi-Sportler und holt Euch Unterstützung!" Das ist ein Rat des Teams der Informationskampagne „Du + Deine Ausbildung = Praktisch unschlagbar!“ Auf der Jugendmesse "you" vom 7. bis 9. Juli können ihn Jugendliche gleich befolgen.

Berufliche Ziele festlegen

Besuch im blauen Fotomobil

Weitere Informationen zur Kampagne gibt es unter www.praktisch-unschlagbar.de . Infos zur Messe "you" auf www.you.de

Denn auf dem Messegelände unterm Funkturm erwarten sie die Berater am Informationsstand der Kampagne. Jugendliche erhalten Auskünfte zu den vielfältigen Perspektiven einer dualen Ausbildung und sie erfahren mehr über die 330 dualen Ausbildungsberufe, die es in Deutschland gibt.Wie sieht der Alltag einer Technischen Systemplanerin aus? Was sind die Voraussetzungen für eine Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik? Wo kommt der Kaufmann für Versicherungen und Finanzen zum Einsatz? Neben praktischen Fragen wie diesen liegt der Fokus auf den persönlichen Vorlieben und Stärken der Jugendlichen:„Wenn ich weiß, was ich kann, will und wie ich lernen will, kann ich mein berufliches Ziel festlegen. Dann steht die Entscheidung auf einer soliden Basis“, erklärt Carina Zetzmann, Beraterin am Stand der Kampagne. Im Gespräch finden sie und ihr Team mit den Jugendlichen heraus, welche Kriterien für den einzelnen für die Berufswahl wichtig sind. „Viele Jugendliche sind erstaunt, dass sie nach einer dualen Ausbildung mit Fortbildungen zum Meister, Fachwirt oder Techniker auf der Karriereleiter weiter aufsteigen können“, so die Beraterin.Highlight am Stand ist das blaue Fotomobil. Vor berufsbezogenen Fotohintergründen können Standbesucher gleich verschiedene Berufe-Settings ausprobieren und schauen, welche Figur sie als Sport- und Fitnesskaufmann abgeben. In einem interaktiven Berufe-Quiz können sie spielerisch ihr Wissen zu Ausbildungsthemen und -berufen testen.Die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung initiierte Informationskampagne „Du + Deine Ausbildung = Praktisch unschlagbar!“ tourt seit 2016 durch Deutschland, um Jugendlichen die Vorteile einer dualen Ausbildung zu verdeutlichen.