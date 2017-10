Berlin: Haus der Wirtschaft |

Charlottenburg.

Am 25. November findet von 11 bis 17 Uhr im Haus der Wirtschaft, Am Schillertheater 2, ein Infotag zum Medizinstudium für Schüler und Abiturienten mit Studienziel Medizin statt. Der Infotag ist eine themenspezifische Abiturientenmesse. Im Vortragsprogramm werden Themen behandelt wie Bewerbungs- und Auswahlverfahren für das Medizinstudium in Deutschland; die Auswahlverfahren der medizinischen Hochschulen im Detail; Medizinstudium bei der Bundeswehr, an der Medizinischen Hochschule Brandenburg sowieim Ausland mit Fokus auf Österreich und Ungarn. Der Eintritt ist frei. Um verbindliche Anmeldung wird aus Platzgründen gebeten. Anmeldelink: http://planz-studienberatung.de/events/infotag-medizinstudium-berlin-november-2017