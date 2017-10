Jugend testet: Jetzt anmelden und gewinnen

Berlin. Erledigt Siri Aufträge besser als Alexa oder Cortana? Sind Marken-Chips knuspriger als No-Name-Produkte? Welche App übersetzt fehlerfrei ins Englische? Fragen wie diese können Jugendliche beim Wettbewerb „Jugend testet“ untersuchen.

Teilnehmer können sich bis zum 30. November 2017 mit ihrem Testthema unter www.jugend-testet.de anmelden. Dort gibt es auch alle Informationen zum Wettbewerb.

Mitmachen können alle, die zwischen zwölf und 19 Jahre alt sind – alleine, mit Freunden oder mit der ganzen Klasse. Und was kann man testen? Alles, was interessiert, von Action-Cams über Backshops und Nagellack bis hin zu Tintenkillern und Vokabel-Apps. Hauptsache, es passt in eine der beiden Wettbewerbskategorien "Produkttests" oder "Dienstleistungstests".Was es braucht: eine interessante Testidee, genaue Beobachtung und eine nachvollziehbare Dokumentation. Die Teilnehmer führen ihren Test komplett eigenständig durch.Den Siegern in jeder Wettbewerbskategorie winken 1500 bis 2500 Euro. Insgesamt gibt es 12 000 Euro, Reisen nach Berlin und Sonderpreise zu gewinnen.