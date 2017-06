Matchoffice.de - Ihrem Portal für Büros

"Büroarbeit hat sich verändert - aber die meisten Büros haben das nicht. Künftige Büros müssen ihre Vorteile und Vorzüge ganz anders als bisher bewerben, hervorbringen und pflegen. Vorzüge, die die Innovation des Unternehmens hervorbringen können", so der amerikanische Designer Herman Miller.Living Office ist der leistungsstarke Arbeitsplatz von morgen, der Ihre tägliche Arbeitserfahrung auf ein höheres Niveau hebt und Ihrem Unternehmen hilft, seine strategischen Ziele zu erreichen. "Individueller FokusZukünftige Büros werden die großen offenen Büroflächen mit modernisierten Versionen der alten Zellenbüros kombinieren, mit privaten Arbeitsboxen, sowie schallisolierten ruhigen Räumen, in denen sich die Mitarbeiter auf Soloarbeit und Projekte konzentrieren können.Eine von der amerikanischen Architekten- und Designfirma Gensler in Auftrag gegebene Studie zeigte, dass Büroangestellte im Jahr 2013 54 Prozent ihrer Zeit mit Aufgaben verbringen, die ihre individuelle Aufmerksamkeit erfordern, im Vergleich zu nur 48 Prozent im Jahr 2008.„Um einer unserer Living Office-Landschaften zu entwerfen, ist ähnlich der Zubereitung von einem großen und komplexen Abendessen", sagt Lori Gee, Direktor des Arbeitskonzeptes von Herman Miller.„Unsere Rezepte sind nicht nur räumlich - sie müssen die kognitiven, sozialen, verhaltens- und körperlichen Bedürfnisse jedes Büroangestellten unterstützen, was auch immer sie arbeiten oder wo sie arbeiten."Living OfficeDas Living Office der Zukunft ist die richtige Kombination von Wohnzimmer und Büro in individuellen Arbeitsstätten mit genug Platz für die professionellen und persönlichen Arbeitsbedürfnisse der Mitarbeiter.„Mit dem Fokus des Unternehmens auf Produkte und Leistung können die Arbeitsprozesse auch in einem "Wohnzimmer "-Umfeld als von einem Büro-Schreibtisch aus durchgeführt werden - solange die Arbeitsprozesse abgeschlossen werden", argumentieren Herman Miller Designer, die in jüngster Zeit 10 verschiedene Arbeitsräume / Setups innerhalb des zukünftigen Konzepts des Living Office ins Leben gerufen haben.Wie und wo finde ich Mietverhältnis zu meinem Unternehmen?All viele versuchen Mitvertragen für seine Unternehmen durch beide persönliche Vermittlern und digitale Plattformen würde es natürlich für mich Matchoffice zu empfehlen, als es ist sehr einfach und ganz brauchbar. Es ist ganz einfach dieser Website zu brauchen, als man generisch für Lokationen suchen kann ganz kostenlos. Sie helfen auch gern mit Services für den Umzug, Internet, Telefon und so wieder, auch ganz kostenlos. Sie sind aber am meistens gut in Behandlung auf unternehmen für Business Centers , coworking und Büro.