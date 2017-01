McDonald’s sucht Mitarbeiter

Charlottenburg.

Welche Anforderungen für Jobs in der Systemgastronomie herrschen, will McDonald’s Besuchern des Jobpoints Charlottenburg-Wilmersdorf, Pestalozzistraße 80, erklären. Am Donnerstag, 23. Februar, erfahren sie bei einem Jobdate ab 10 Uhr Details zu offenen Stellen in Charlottenburg und Spandau. Wegen beschränkter Teilnehmerzahl sollten sich Interessenten schon jetzt anmelden – per E-Mail unter charlottenburg-wilmersdorf@jobpoint-berlin.de oder31 00 77 20.