Für alle Jugendliche und junge Erwachsene, die noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, stellt die Arbeitsagentur Berlin Nord gemeinsam mit Arbeitgebern am Donnerstag, 13. Juli, von 10 bis 17 Uhr im Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Berlin Nord, Königin-Elisabeth-Straße 49, noch freie Ausbildungsstellen für den Herbst 2017 vor. Insgesamt werden acht Unternehmen aus dem gewerblichen und kaufmännischen Bereich an der Veranstaltung teilnehmen. Dazu beantwortet die Berufsberatung Fragen rund um das Thema Ausbildung und gibt Tipps für die Bewerbung. Die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt berät zum Thema Teilzeitausbildung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Interessenten werden gebeten, Bewerbungsunterlagen in Papierform mitzubringen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.