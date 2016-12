Berlin.

Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie und der Dachverband der Kinder- und Schülerläden (DaKS) haben eine Online-Stellenbörse für Quereinsteiger in den Erzieherberuf geschaltet. Die Stellenbörse richtet sich zum einen an alle Personen, die eine berufsbegleitende Ausbildung beginnen möchten und auf der Suche nach einer Kita sind, in der sie den Praxisteil absolvieren können. Zum anderen können Personen aus verwandten Berufen im Portal Stellenangebote von Kitas finden. Die am Beruf Interessierten können im Online-Portal sowohl Stellenangebote einsehen als auch kostenlos ein Stellengesuch aufgeben. Umgekehrt können Kitas dort ihre Angebote für die Quereinsteigenden einstellen. Die Internetadresse der neuen Stellenbörse lautet: erzieher-werden-in-berlin.de/stellenboerse