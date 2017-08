Rönnestraße 6: Haus verkauft

Berlin: Wohn- und Geschäftshaus |

Charlottenburg.

Die FORTIS Group hat das Wohn- und Geschäftshaus in der Rönnestraße 6 gekauft. Das Haus wurde um 1897 erbaut und verfügt über 15 Wohnungen. Der fünfgeschossige Gründerzeitbau besteht aus dem Vorderhaus und einem linken Seitenflügel. „Wir haben bereits gute Erfahrungen mit der Sanierung eines Wohnhauses am Riehlufer gemacht“, sagt Mark Heydenreich, Geschäftsführer der FORTIS Group. „In der Rönnestraße werden wir den Bestand behutsam sanieren und dabei so viel wie möglich vom Altbaucharme erhalten. Weiterhin sind zur Steigerung des Wohnkomforts neue Balkone zum Hof sowie ein Aufzug geplant. Das Dachgeschoss soll zu zwei Wohnungen ausgebaut werden.“