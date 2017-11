“Shop a Job“ in den Wilmersdorfer Arcaden: Jobmesse am 16. und 17. November 2017

Charlottenburg. Zum dritten Mal in diesem Jahr findet die „Shop a Job“-Messe in einem Einkaufszentrum statt. Am 16. und 17. November von 10 bis 16 Uhr öffnen die Wilmersdorfer Arcaden ihre Türen für Arbeitssuchende und andere Interessenten.

Die Spannweite der Messe ist groß, neben Jobangeboten verschiedenster Branchen werden auch Beratungs- und Weiterbildungsangebote vorgestellt. So spricht die Messe Jobwechselnde, Wiedereinsteigende sowie Ausbildungs-Interessierte an.Mehr als 40 Unternehmen präsentieren sich und ihre Beratungs- und Stellenangebote, dabei gibt es Schwerpunkte. Am Donnerstag, 16. November, stehen Gesundheit, Soziales und Bildung im Vordergrund. Am Freitag, 17. November, liegt der Fokus auf Büro, Dienstleistung und Handel.“Shop a Job“ wird vom JOB POINT veranstaltet – ein Projekt der GesBiT Gesellschaft für Bildung und Teilhabe mbH und durch die Berliner Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales gefördert. Die Messe ist kostenfrei.