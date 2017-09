V.I.P.A - Berlin - Lingerie Boutique by Marina

Berlin: V.I.P.A - Berlin - Lingerie Boutique by Marina | V.I.P.A - Berlin - Lingerie Boutique by Marina, Knesebeckstraße 70, 10623 Berlin, Mo-Fr 11-19 Uhr, Sa bis 18 Uhr, www.vipa-berlin.de



Die neue Dessous Boutique bietet eine große Auswahl feinster Damenwäsche an. Eine individuelle Beratung gehört zum Service.

