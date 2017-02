Charlottenburg.

In Vorstellungsgesprächen lässt sich Manches falsch machen. Wie man auf tückische Fragen reagieren sollte, erfahren Teilnehmer eines Workshops im Jobpoint Charlottenburg-Wilmersdorf, Pestalozzistraße 80, am Dienstag, 21. Februar. Von 10 bis 15 Uhr trainieren Experten mit den Teilnehmern, worauf es im Gespräch ankommt. Anmeldung per E-Mail unter charlottenburg-wilmersdorf@jobpoint-berlin.de oder unter31 00 77 20.